الحبس سنة لمتهم بالتعدى على فتاة فى المعادى

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة محاسب متهم بالتعدي على فتاة تحمل جنسية إحدى الدول في المعادي، بالحبس سنة مع الشغل.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي، ومحمد محمد محي الدين وأمانة سر ياسر عبد العاطي ومحمد فارق.

جاء في أمر إحالة القضية رقم 1474 لسنة 2023 جنايات المعادي، أن المتهم "محاسب" تعدى على المجني عليها، بطريق القول والفعل على نحو يخدش حيائها.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه ارتكب في غير علانية أمرًا مخلًا بالحياء بأن آتى جريمته السابقة، ودخل محل سكن المجني عليها بقصد ارتكاب جرمه المتقدم وصفه على النحو المبين بالتحقيقات.