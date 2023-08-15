التصدى لمحاولتى بناء على أرض زراعية وأخرى بدون ترخيص بالإسماعيلية

وتمت الإزالة في حضور رئيس القرية والقسم الهندسي بالوحدة المحلية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ صبة خرسانية لبناء مخالف بدون ترخيص، الدور الثامن علوي قطعة 10 بالطريق الدائري، وتم التحفظ على معدات البناء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات التنمية المحلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة التصدي لكافة أشكال التعدِّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.