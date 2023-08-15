التخطيط: 650 مشروعًا جارى العمل بهم لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى

كتبت أسماء أمين

استعرض تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الـملامح الأساسية لـمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 بقطاع الاسكان، موضحا التقرير أنه فيما يخص قطاع المرافق مستهدف حوالى 73 مشروع لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي من إجمالي عدد 650 مشروع جاري العمل بهم، وبالنسبة لمشروعات الإسكان الاجتماعي من المستهدف نهو عدد 60 ألف وحدة، استكمال إنشاء عدد 116 ألف وحدة، إلى جانب البدء في تنفيذ عدد 130 ألف وحدة.

وحول مُستهدفات قطاع الاسكان في المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” المستهدف في 2024/23 أوضح التقرير أن الخطة تستهدف استكمال إنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل بعدد 530 عمارة سكنية، إلى جانب مشروعات استكمال شبكات الصرف الصحي بعدد 21.3 ألف كم ، علاوة على عدد 1441 محطة رفع صرف صحي، وزيادة تغطية الصرف الصحي بالقرى من 20% إلى 90%، فضلا عن مشروعات استكمال توصيل وتطوير شبكات مياه الشرب والتي تصل إلى 8.5 ألف كم شبكات مياه شرب، وزيادة تغطية مياه الشرب بالقرى من 97% إلى 100%، بالإضافة إلى استكمال انشاء وتطوير عدد 167 محطة معالجة صرف صحي، عدد 323 محطة تنقية مياه شرب

وتوقع التقرير إن يصل معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023/2024، يبلغ نحو 4.1%، بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية، مضيفه أن معدل البطالة المستهدف بعام الخطة بين 7.3% – 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%.

وحول هيكل الاستثمارات أوضحت التقرير أن إجمالي الاستثمارات العامة يأتي بنسبة 63.6% بقيمة 1,05 تريليون جنيه، فما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه، وعن مصادر النقد الأجنبي أوضحت السعيد أن صافي تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار دولار، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليار دولار إيرادات قناة السويس.