البنك المركزى الروسى يرفع سعر الفائدة الرئيسى 3.5%

يذكر أنه في تعاملات أمس الاثنين تراجعت العملة الروسية واقترب الدولار من مستوى 103 روبلات، بينما وصل سعر صرف الروبل أمام اليورو إلى أكثر من 111 روبلات، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022، وفي ظل هذا الوضع أعلن البنك المركزي الروسي عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارته اليوم لبحث السياسة النقدية، وتحديدا رفع سعر الفائدة الرئيسي.