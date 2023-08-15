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اكتشاف "فرعون الحيتان" يستحوذ على اهتمام الإعلام العالمي.. صحيفة إيطالية تعلق

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 12:35 م
اكتشاف "فرعون الحيتان" يستحوذ على اهتمام الإعلام العالمي.. صحيفة إيطالية تعلق الحوت الفرعون
فاطمة شوقى

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احتفت صحيفة "ساينس نوتثا" الإيطالية بإعلان فريق بحثى بقيادة علماء مصريين بجامعة المنصورة من تسجيل اكتشاف جديد لجنس ونوع من أسلاف الحيتان المنقرضة التى عاشت قبل نحو 41 عاما .

وقالت الصحيفة الإيطالية إن علماء الحفريات فى مصر اكتشفوا حوتا عاش قبل حوالى 41 عاما وقالوا إنه ربما عاش حياه قصيرة وسريعة، وهو يبلغ طوله المقدر بـ 2.5 متر وكتلة جسمه حوالي 187 كيلوجرامًا، ويعتبر النوع الجديد ، المسمى Tutcetus rayanensis ، أصغر حوت باسيلوصوريد معروف حتى الآن وواحد من أقدم السجلات لعائلته.

وأشارت الصحيفة إلى أن اسم الحوت  مستوحى من التاريخ المصرى ، حيث يجمع بين الفرعون المصرى، توت عنخ آمون ،وكلمة سيتوس التى تعنى "حوت" باللغة اليونانية، وتم اختيار الاسم للاحتفال بالذكرى المئوية لاكتشاف قبر توت عنخ آمون ويتزامن مع الافتتاح الوشيك للمتحف المصري الكبير بالجيزة.

وقالت الصحيفة إن اكتشاف هذا النوع من الحيتان يعكس مرحلة حاسمة فى تطور الحيتان اثناء انتقالهم من الارض الى البحر.

وكان الإعلامي أحمد فايق ، قد قدم في برنامج "مصر تستطيع" تغطية شاملة للاكتشاف، تضمنت فيديوجراف عن حيتان "توت سيتس" وهي نوع من أسلاف الحيتان عاش قبل 41 مليون سنة، وتناول التقرير معلومات عن أنه نوع جديد من أسلاف الحيتان عاش قبل 41 مليون سنة، وهو أصغر أسلاف الحيتان مائية المعيشة حجما.

وتحدث التقرير الذي عرض في البرنامج علي قناة DMC عن أن حوت "توت سيتس" يعد الجد الأكبر للحيتان والدلافين التي تعيش اليوم، وأحد أقدم حفريات الحيتان مائية المعيشة في أفريقيا، ويبلغ طوله نحو 2.5 متر ووزنه حوالي 187 كجم، وسمي الحوت "توت سيتس" على شرف الملك "توت عنخ آمون" لإبراز الهوية المصرية

وقال الباحثون إنهمم اكتشفوا الحفريات بالقرب من وادى الحيتان، وهو موقع يمكن فيها العثور على العديد من حفريات الحيتان القديمة، ونقلت الجارديان عن البروفيور هشام سلام، مؤسس مركز علم الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة أن الفريق عثر فى البداية على سن مكشوف فى كتلة من الحجر الجيرى يعود تاريخه إلى العصر الأيوسينى، وهى الفترة التى استمرت من 55.8 مليون إلى 33.9 مليون سنة مضت.

 وأضاف أنهم عندما حاولوا إصلاحه وتنظيم كل الرواسب فوق الأحافير اكتشفوا أنه لشيء نراه عادة من تلك الفترة الزمنية.

 

 

 

 

 

 


حفرية حوت

جامعة المنصورة

توت سيتس

وادى الحيتان

اكتشاف علمى

مصر تستطيع

برنامج مصر تستطيع

الاعلامى احمد فايق



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