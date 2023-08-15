اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 05:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

إحالة فنى مصاعد سرق أسلاكا نحاسية من عقار بالقاهرة للمحاكمة الجنائية

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 04:03 م
إحالة فنى مصاعد سرق أسلاكا نحاسية من عقار بالقاهرة للمحاكمة الجنائية سجن - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، فنى مصاعد للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة أسلاك نحاسية من داخل عقار بالمقطم في القاهرة.

 

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من ضبط ( فنى مصاعد - مقيم بالقليوبية) وبحوزته (جوال بداخله سلك نحاس خاص بالمصاعد "مجهول المصدر" - مفك  - قصافة - مفتاح مصعد)، وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من داخل إحدى العقارات بدائرة القسم بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

 

وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة السلك الخاص بالمصعد بقصد التصرف فيها بالبيع، وباستدعاء فنى تركيبات بشركة المصاعد المسئولة تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.


السرقة

سرقات

سرقة منزل

جرائم السرقة

عقوبة السرقة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة