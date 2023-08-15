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إحالة المتهمين بالتشاجر بالزجاجات الفارغة أمام مطعم بمدينة نصر للمحاكمة

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 11:40 ص
إحالة المتهمين بالتشاجر بالزجاجات الفارغة أمام مطعم بمدينة نصر للمحاكمة مشاجرة- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة مدينة نصر، إحالة طرفي مشاجرة للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة التشاجر بالزجاجات الفارغة.
 
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام 3 أشخاص بإلقاء حجارة، وزجاجات فارغة على أحد المطاعم بمدينة نصر بالقاهرة.
 
بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص وطرف ثان: مدير مطعم و4 عمال بسبب محاولة الطرف الثانى صرف الطرف الأول من أمام المطعم محل عملهم، لقيامهم بمضايقة المترددين عليه، تعدى خلالها الطرفين على بعض بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة دون إصابات أو تلفيات، كما لم يتم تحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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