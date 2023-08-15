اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 08:27 م
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"أوقاف كفر الشيخ" تنظم برنامجا صيفيا بالمساجد وتكرم الأطفال

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 08:00 م
"أوقاف كفر الشيخ" تنظم برنامجا صيفيا بالمساجد وتكرم الأطفال أوقاف كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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كرم الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير الدعوة، الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي، بعدد من مساجد المحافظة.

كما شهد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ أحمد حنبل، مسئول الإرشاد، البرنامج الصيفي للطفل بالمسجد الكبير بمدينة الرياض إدارة الرياض غرب، وشمل البرنامج تلاوة قرآنية وابتهالات وأناشيد مع غرس القيم الإسلامية، وتم تكريم المتميزين من الأطفال تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

 

تكريم الاطفال بالبرنامج الصيفي
تكريم الأطفال بالبرنامج الصيفي
 
تكريم المتميزات من الاطفال
تكريم المتميزات من الأطفال
 
تكريم المتميزين
تكريم المتميزين
 
جانب من الحضور في البرنامج الصيفي
جانب من الحضور في البرنامج الصيفى
 
حضور كبلير من الاطفال
حضور كبير من الأطفال

 

وكيل أوقاف كفر الشيخ يشارك في البرنامج الصيفي
وكيل أوقاف كفر الشيخ يشارك في البرنامج الصيفى

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