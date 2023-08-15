"أوقاف كفر الشيخ" تنظم برنامجا صيفيا بالمساجد وتكرم الأطفال

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير الدعوة، الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي، بعدد من مساجد المحافظة.

كما شهد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ أحمد حنبل، مسئول الإرشاد، البرنامج الصيفي للطفل بالمسجد الكبير بمدينة الرياض إدارة الرياض غرب، وشمل البرنامج تلاوة قرآنية وابتهالات وأناشيد مع غرس القيم الإسلامية، وتم تكريم المتميزين من الأطفال تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.



تكريم الأطفال بالبرنامج الصيفي



تكريم المتميزات من الأطفال



تكريم المتميزين



جانب من الحضور في البرنامج الصيفى



حضور كبير من الأطفال