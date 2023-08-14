هاواي: ضحايا حرائق الغابات يقترب من 100 قتيل

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وصل عدد القتلى في حرائق الغابات الكارثية في جزيرة ماوي في هاواي إلى 96 شخصًا، اليوم الإثنين، مما يجعلها أكثر حرائق الغابات فتكًا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.

وقال مسؤولو مقاطعة ماوي، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن عمليات البحث والإنقاذ جارية، ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع في عدد القتلى.

من جانبه، قال حاكم هاواي جوش جرين: "سأخبركم بهذا، كطبيب، إن المشهد مروّع في ماوي، أتوقع أن ترتفع الأرقام"، مضيفًا أيضًا أن أكثر من 2700 مبنى قد دُمِر في مدينة لاهينا وأن الخسائر تقدر بنحو 5.6 مليار دولار.

وأشار المسؤولون، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إلى أن عدد ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت الأسبوع الماضي مدينة لاهاينا التاريخية الواقعة على جزيرة ماوي، تجاوز العدد الإجمالي للقتلى خلال حريق معسكر 2018 في شمال كاليفورنيا، والذي خلف 85 قتيلًا، مؤكدين أن فرق الإطفاء تواصل مكافحة الحرائق.

يأتي ذلك بعد أن دمرت حرائق الغابات التي اجتاحت الجزيرة الأسبوع الماضي مدينة لاهاينا التاريخية الواقعة على جزيرة ماوي.

وفتح المدعي العام في هاواي تحقيقًا في الاستجابة لحرائق الغابات، قائلاً إن مكتبها سيجري "مراجعة شاملة حول اتخاذ القرارات الحاسمة والسياسات الدائمة قبل الحرائق وأثناءها وبعدها".