منطقة تخزين وتداول المنتجات البترولية جنوب ميناء الحمراء بالعلمين × 6 معلومات

كتبت - مروة الغول

تعد البنية التحتية لقطاع البترول بمنطقة العلمين الجديدة ممثلة فى ميناء الحمراء البترولى فرصة ومزايا مهمة يعمل قطاع البترول على تعظيمها واستغلالها على النحو الأمثل وزيادة المردود المتحقق منها، يدعمه فى ذلك الموقع الجغرافى والكفاءات البشرية.

صرح بذلك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وأكد أن هناك رؤية وخطط عملية منفذة من قطاع البترول لإستثمار الامكانيات الكبيرة وتطوير اللوجستيات والبنية التحتية البترولية بمنطقة الميناء وتوسعاته بما يسمح بمواكبة النمو والتوسع العمرانى والتنموى المستمر بمنطقة العلمين والمنطقة الغربية من مصر.





فيما يلى أهم المعلومات عن منطقة تخزين وتداول المنتجات البترولية جنوب ميناء الحمراء بالعلمين وكانت كالتالى.



1-مشروع منطقة تداول وتخزين المنتجات البترولية بالتوسعات الجارية يقع جنوب الميناء.

2- يخدم المجتمع العمراني الجديد بمدينة العلمين الجديدة والظهير الصناعي بها لتأمين متطلباته من الوقود.

3- ستساعد منطقة تخزين وشحن المنتجات البترولية البالغ طاقتها نحو 400 ألف طن كذلك على تقليل حركة مركبات نقل المنتجات البترولية علي الطريق الساحلي.

4-مشروع زيادة السعة التخزينية يضم 8 مستودعات لتخزين البترول الخام علي مرحلتين بواقع 4 مستودعات لكل مرحلة.

5- وستشمل المرحلة الأولى إقامة مستودعات بسعة 630 ألف برميل للمستودع الواحد لتسهم في مضاعفة السعة التخزينية الإجمالية للميناء إلى نحو 5.3 مليون برميل خام، ثم البدء في المرحلة الثانية التي تستهدف الوصول بالسعة التخزينية إلى ما يناهز حوالي 8 ملايين برميل.

6-التوسعات الجديدة في ميناء الحمراء البترولي بالعلمين تنفذها أيادي مصرية بالكامل بالتعاون بين شركة ويبكو وشركة بتروجت التي نفذت اعمال التصميمات والإنشاءات .