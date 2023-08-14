اليوم السابع
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الإثنين، 14 أغسطس 2023 04:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين إثر انفجار فى فندق بأفغانستان

الإثنين، 14 أغسطس 2023 02:42 م
مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين إثر انفجار فى فندق بأفغانستان انفجار - صورة أرشيفية
وكالات

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قتل 3 أشخاص على الأقل وجرح 7 بانفجار وقع في فندق بإقليم خوست جنوب شرق أفغانستان.

وحسب موقع روسيا اليوم، ذكر المكتب الإعلامي بالإقليم أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون في انفجار وقع في فندق، مشيرا إلى أنه لم يتضح على الفور من يقف وراء الانفجار.

ووفقا لتقارير إعلامية أفغانية، فإنه يعتقد أن غارة جوية استهدفت فندق "قاري زدران" في محافظة خوست.

وحسب المعلومات الأولية، تم الإبلاغ عن وقوع العديد من الضحايا، فيما أكدت السلطات الباكستانية أن قواتها العسكرية لم تنفذ أي غارة جوية.

وقد أعلن خالد زدران المتحدث باسم إدارة الأمن في العاصمة الأفغانية كابول، أن انفجارا وقع في فندق بالقرب من مسجد سبين وسط خوست قتل وجرح فيه لاجئون من وزيرستان وعدد من سكان الإقليم.

وأفاد بأنه تم نقل 3 قتلى و7 جرحى إلى المستشفى.

 


افغانستان

انفجار

فندق قاري زدران

إقليم خوست



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