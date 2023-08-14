مصر استقبلت 2.2 مليون حاوية ترانزيت بنهاية 2022 بزيادة 252 ألفا عن 2021

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد الحاويات الترانزيت التي استقبلتها مصر شهدت ارتفاعا طفيفا في العام الماضى 2022، حيث سجلت وصول نحو مليوني و222 ألف حاوية، مقابل مليون و970 ألف حاوية عام 2021، بزيادة بلغت 252 ألف حاوية.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن عدد الحاويات المسافرة شهد أيضا ارتفاعا في نفس الفترة، حيث سجل نحو مليون و994 ألف حاوية عام 2022، مقابل مليون و810 ألف حاوية عام 2021، بزيادة بلغت 184 ألف حاوية.

وإجمالا شهد عدد السفن التي عبرت قناة السويس ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، نتيجة أعمال التطوير التي تشهدها الموانئ المطلة على المجري الملاحي للقناة، حيث بلغ نحو 12 ألف و740 سفينة عام 2022، بينما كانت 11 ألف و592 سفينة عام 2021، بزيادة بلغت نحو 1148 سفينة.

وتجري وزارة النقل أعمال تطوير بميناء العين السخنة، حيث يجرى إنشاء 5 أحواض جديدة وإنشاء أرصفة بطول 18كم لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وبعمق 18م، وإنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كم2 لتصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2 وإنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم ليصبح إجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين / مرسى مطروح.