اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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مركز روسي: طائرات التحالف الدولي انتهكت الأجواء السورية 23 مرة خلال يوم

الإثنين، 14 أغسطس 2023 02:00 ص
مركز روسي: طائرات التحالف الدولي انتهكت الأجواء السورية 23 مرة خلال يوم مقاتلات
أ ش أ

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قال فاديم كوليت نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا (أحد أقسام وزارة الدفاع الروسية)، الأحد، إن الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت المجال الجوي السوري 23 مرة خلال اليوم الماضي.

وأضاف كوليت - بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أن طائرتان من طراز (إف-16) للتحالف، واثنين من مقاتلات (إف-35)، ومسيرتان من طراز (إم كيو -1 سي) اخترقت الأجواء السورية 23 مرة في منطقة (التنف) التي تمر عبرها خطوط جوية دولية".. وتابع "تم الإبلاغ عن 13 انتهاكا لبروتوكولات عدم الاصطدام التي تم الاتفاق عليها في 9 ديسمبر 2019 مرتبطة برحلات طائرات التحالف المسيرة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، أن مثل هذه التصرفات تثير حوادث جوية وتفاقم الأوضاع في المجال الجوي السوري.

 


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