ماذا تعرف عن مجموعات دعم اضطرابات الأكل؟

كتب – حسام الشقويرى

قد ترغب في الانضمام إلى مجموعة دعم اضطرابات الأكل، خاصة أنها توفر بيئة آمنة، حيث يمكنك التحدث بحرية عن اضطرابات الأكل لديك والحصول على المشورة والدعم من الأشخاص الذين يعرفون ما تمر به، وفقًا لما نشره موقع helpguide

وهناك أنواع عديدة من مجموعات دعم اضطرابات الأكل، ويقود بعضها معالجون محترفون، بينما يتم الإشراف على البعض الآخر من قبل متطوعين مدربين أو أشخاص تعافوا من اضطراب الأكل، يمكنك العثور على مجموعات دعم مرض فقدان الشهية والشره المرضي وغرف الدردشة والمنتديات عبر الإنترنت، يمكن أن تكون هذه مفيدة بشكل خاص إذا لم تكن مستعدًا لطلب المساعدة وجهًا لوجه أو لم يكن لديك مجموعة دعم في منطقتك.

وفي حين أن هناك مجموعة متنوعة من خيارات العلاج المختلفة المتاحة لأولئك الذين يعانون من اضطرابات الأكل ، فمن المهم العثور على العلاج أو مجموعة العلاجات التي تناسبك بشكل أفضل، ويجب أن يعالج العلاج الفعال أكثر من مجرد الأعراض وعادات الأكل المدمرة. يجب أن يعالج أيضًا الأسباب الجذرية للمشكلة - والمحفزات العاطفية التي تؤدي إلى اضطراب الأكل وصعوبة التأقلم مع التوتر أو القلق أو الخوف أو الحزن أو غير ذلك من المشاعر غير المريحة.

ونظرًا لأن اضطرابات الأكل لها عواقب عاطفية وطبية وغذائية خطيرة ، فمن المهم أن يكون لديك فريق من المحترفين يمكنه معالجة كل جانب من جوانب مشكلتك. أثناء البحث ، ركز على إيجاد الشخص المناسب - المحترفون الذين يجعلونك تشعر بالراحة والقبول والأمان.

ويمكن أن تكون اضطرابات الأكل مميتة - وليس فقط إذا كنت تعاني من نقص حاد في الوزن. قد تكون صحتك في خطر ، حتى لو كنت تصوم أو تنهمك أو تتقيأ من حين لآخر فقط ، لذلك من المهم الحصول على تقييم طبي كامل. إذا كشف التقييم عن مشاكل صحية ، فيجب أن تأخذ الأولوية. لا شيء أهم من رفاهيتك. إذا كنت تعاني من أي مشكلة تهدد حياتك ، فقد تحتاج إلى دخول المستشفى من أجل الحفاظ على سلامتك.

وبمجرد السيطرة على مشاكلك الصحية ، يمكنك أنت وفريق العلاج الخاص بك العمل على خطة تعافي طويلة المدى.