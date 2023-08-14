قروض "مشروعك" بالدقهلية تصل لـ 2 مليار و840 مليون جنيه لتنفيذ 22 ألف مشروع

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية والممنوحة من قبل برنامج "مشروعك" بنطاق المحافظة بلغت قيمتها 2 مليار و840 مليون جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك حتى 30 يوليو الماضى، وأضاف "مختار" أن المشروعات التى تم تنفيذها فى إطار برنامج مشروعك بلغت ما يزيد على 22 ألف مشروع إنتاجى وخدمى واستثمارى، ووفرت ما يقرب من 94 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة، وأشار المحافظ أن الدقهلية بهذا الحجم من القروض والمشروعات ومستوى الأداء أصبحت ضمن المحافظات المتميزة فى تنفيذ هذا المشروع على مستوى الجمهورية وهى بذلك تحتل المركز الثالث على مستوى محافظات الجمهورية فى حجم الإقراض والمشروعات ضمن برنامج مشروعك، وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية. وأكد "مختار" على السعى الدائم من قبل أجهزة المحافظة لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات وإتاحة فرص عمل للراغبين فى مختلف قطاعات الإنتاج.

ووجه المحافظ لمسئولى الإدارة العامة للمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير كافة الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبى حاجة السوق من المنتجات المختلفة وتعظيم الاستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضة المحاسب عماد أبو زيد مدير عام إدارة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بالدقهلية بشان نشاط الإدارة بديوان عام المحافظة حتى نهاية يونيو الماضى.

هذا وقد أوضح مدير عام الإدارة أن المراكز المتميزة فى تنفيذ البرنامج بنطاق الدقهلية شملت مراكز المنزلة والسنبلاوين وتمى الأمديد وميت غمر وأجا حيث تأتى فى مقدمة الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، وقد أكد المحافظ على وقوفه المستمر بجانب كل الراغبين فى العمل الجاد وجميع المخلصين فى الاستثمار الحقيقى لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الدقهلية.

جاء ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإتاحة التمويل اللازم وفرص الإقراض لإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية وتشجيع الاستثمار والمستثمرين لتوفير فرص العمل للشباب وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات التى تستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات ودعم المستثمرين وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ففى الدقهلية.