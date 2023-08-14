عمدة أوديسا: اندلاع عدة حرائق فى المدينة بعد سلسلة انفجارات

وكالات

أفاد عمدة مدينة أوديسا الأوكرانية، غينادي تروخانوف، باندلاع عدد من الحرائق بالمدينة في الليلة الماضية بعد وقوع سلسلة من الانفجارات.

وكتب تروخانوف في صفحته على "فيسبوك": "اندلع عدد من الحرائق...".

وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، مساء أمس الأحد، بوقوع سلسلة من الانفجارات بمدينة أوديسا.

وأكدت السلطات المحلية هذه المعلومات، مضيفة أن شظايا الصواريخ التي تم إسقاطها باستخدام منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية، سقطت على مركز تجاري، مما أسفر عن تدميره بالكامل.

كما لحقت أضرار بمبنى سكني تابع لإحدى المؤسسات التعليمية المحلية، وفق نفس المصدر.

وتم إعلان إنذار جوي الليلة الماضية في مناطق أوكرانية عديدة وبينها مناطق سومي وتشيرنيغوف وفينيتسا وتشيركاسي وأوديسا وكيروفوغراد ونيكولايف ودنيبروبيتروفسك وكذلك في أجزاء من مناطق خيرسون وزابوروجيه التي تسيطر عليها كييف.