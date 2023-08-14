"طلاب القناة" يُمثلون الجامعة بالمؤتمر السنوي العالمي لقنال الصين الكبير بشنغهاي

وبعث رئيس الجامعة رسالة إلى طلابه المشاركين ، مُطالباً إيهم أن يكونوا خير سفراء للجامعة في الخارج ، مؤكداً على عمق العلاقات المصرية الصينية بوجه عام و التعاون المثمر بين الجانب الصيني وجامعة قناة السويس بوجه خاص .

فيما أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن اللقاء يُعد فرصة كبيره لطلاب الجامعة من دارسي اللغة الصينية ؛ لزيادة الخبرات وتنمية مهارات اللغة خاصة وأن المؤتمر يضم مُمثلين للطلاب على مستوي العالم من دارسي اللغة الصينية .

وأضاف "عبد النعيم"، أن وفد طلاب الجامعة شارك أيضا في منتدى إعداد قادة شباب المستقبل بالصين على هامش المؤتمر .

جاءت المشاركه تلبية لدعوة مُقدمه من الجانب الصيني لمعهد كونفيشيوس بجامعة القناة ؛ لحضور المؤتمر السنوي العالمي لقنال الصين الكبير.

بينما أكد الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية أن الطالبات الثلاث الاتي تم أختيارهن للمشاركة أوائل الأقسام العلمية الثلاث من الدفعة الأولى للكلية ، لافتاً إلى أن الزيارة تشمل برنامج متميز لزيارة معالم مدينة شنغهاي حيث توجه الطلاب لزيارة الأبراج الثلاث الشهيرة بشنغهاي و

كما توجه الطلاب إلى رحلة نهريه في نهر huang bu .

وأضاف " تامر نبيل " أن الطالبات المُشاركات من المصرية الصينية هن :ندى حسين أحمد حسين عبده ،علا ممدوح عبدالله عبد ، شيرين محمد عبد اللطيف محمد .

ومن جانبه أوضح الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن أن الزيارة تأتي في إطار الأنشطة الثقافية لتعريف الطلاب من مختلف أنحاء العالم بأهمية وتاريخ قنال الصين الكبير ، مؤكداً عن الطلاب المشاركين هم سحر محمد عبد الرحمن ، ميار محمد رضا ، شذى محمد محمد ، آلاء عبد الله على ، مادونا مجدي .

وأردف الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي لمعهد كونفيشيوس بالجامعة أنه تم أستقبل الوفد في المطار من قبل الشركة المنظمه WCCO وهي أحد الشاركات العالمية الكبرى وشملت فعاليات اليوم الثاني ،زيارة مركز شغنهاي العالمي لتبادل الثقافي ، كما قام المدير التفيذي بإلقاء كلمته عرض خلالها تعريف المكان وما حصده من انجازات في السنوات السابقة ، رافق الطلاب إبراهيم شوقي المسئول الإداري بمعهد كونفيشيوس بالجامعة .

أعلن الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس عن تمثيل طلاب كليتي الألسن والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية للجامعة بالمؤتمر السنوي العالمي لقنال الصين الكبير بشنغهاي والذي يُقام في الفترة من 12 إلى 25 أغسطس الجاري .