ضبط 22690 علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء فى الدقهلية

تمكنت حملة تموينية بمديرية تموين الدقهلية، وبالتنسيق مع المقدم خالد دويدار، رئيس مباحث التموين بالدقهلية، من ضبط كمية كبيرة من السجائر والمعسل والبيرة بناحية مركز الستاموني قبل بيعها بالسوق السوداء.

وقد تشكلت حملة تحت إشراف على حسن، وكيل المديرية، وبرئاسة شادية السعيد، وأحمد مجدي مأموري الضبط القضائي بالمديرية، للمرور على الأسواق لمعرفة مدى الالتزام بالأسعار والقوانين، والقرارات التموينية، حيث تم المرور على قرية الستاموني بدائرة بلقاس.

وتم ضبط سيارة محملة، 45 كرتونة سجائر بإجمالي (22690 علبة سجائر)، وكرتونة معسلة بإجمالي 9 كيلو جرامات، و17 زجاجة بيرة وID مختلفة النكهات 10% و15% و40%.

وتم التحفظ على السيارة وسائقها داخل مركز شرطة الستاموني، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين، أن الحملات مستمرة للقضاء على السوق السوداء وأن مديرية التموين بالدقهلية لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح وحماية المستهلك.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة، بضرورة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والتفتيش المستمر على السلع والخدمات وذلك للتخفيف على المواطنين.