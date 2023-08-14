اليوم السابع
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الإثنين، 14 أغسطس 2023 01:51 م
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ضبط 17 طن نخالة دقيق مغشوشة داخل مصنع بكوم حمادة فى البحيرة

الإثنين، 14 أغسطس 2023 12:27 م
ضبط 17 طن نخالة دقيق مغشوشة داخل مصنع بكوم حمادة فى البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.
 
وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية، حملة تموينية لمركز بكوم حماده.
 
وأسفرت الحملة، عن ضبط 17 طن نخالة بواقع 430 شيكارة داخل مصنع لقيام صاحبه بخلط نخاله المطاحن بقشر الأرز المطحون وإعادة تعبئته في شكاير مماثله لشكاير المطاحن مما يعد غشاً لجمهور المتسهليكن.
 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالتة إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
 
 



 

 


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