اليوم السابع
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الإثنين، 14 أغسطس 2023 07:27 ص
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ضبط صاحب شركة استولى على 6 ملايين جنيه من 10 أشخاص بغرض توظيفها فى سوهاج

الإثنين، 14 أغسطس 2023 06:16 ص
ضبط صاحب شركة استولى على 6 ملايين جنيه من 10 أشخاص بغرض توظيفها فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" فرع سوهاج من ضبط صاحب شركة يبلغ من العمر 41 سنة، وذلك عقب قيامه بالنصب والاحتيال على 10 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة طما والاستيلاء منهم على مبلغ مالى قدره خمسة ملايين وتسعمائة وثمانون ألف جنيه، لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة تعبئة المواد الغذائية من خلال الشركة خاصته، مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه لم يفِ بوعده.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ المدعو ماجد س ب ح 37 سنة طبيب و9 آخرين يقيمون دائرة المحافظة بتضررهم من المدعو عاطف ه م م 41 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بناحية دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم، من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها "5.980.000" خمسة ملايين وتسعمائة وثمانين ألف جنيه، وذلك لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة تعبئة المواد الغذائية من خلال الشركة خاصته مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ10% إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد عقب استصدار إذن النيابة العامة، وتم ضبط المتهم.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهّد برد المبالغ المالية وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.


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