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ضبط شخص بالقاهرة لإطلاقه أعيرة نارية خلال مشاجرة وإصابة 3 أشخاص

الإثنين، 14 أغسطس 2023 12:19 م
ضبط شخص بالقاهرة لإطلاقه أعيرة نارية خلال مشاجرة وإصابة 3 أشخاص مشاجرة_أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من بعض الأهالى بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، تم ضبط شخص لإطلاقه أعيرة نارية خلال مشاجرة وإصابة 3 أشخاص.
 
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول "سائق"، طرف ثانى (مالك جراج مصاب برش خرطوش باليد) .. كلاهما مقيمان بدائرة القسم، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما قام خلالها الأول بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته، نتج عن ذلك حدوث إصابة الثانى المنوه عنها، وكذا إصابة سيدة وابنتها تصادف مرورهما بمحل الواقعة.
 
 وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول، وبحوزته "فرد خرطوش" المستخدم  فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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