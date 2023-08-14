رئيس وزراء لاتفيا يعتزم تقديم استقالة حكومته الخميس المقبل

أعلن رئيس وزراء لاتفيا كريشيانيس كارينش، الاثنين عزمه تقديم استقالته، الخميس، وعزا قراره إلى تدهور العلاقات بينه وبين بعض أعضاء الحكومة المؤلفة من عدة أحزاب.



وقال في مؤتمر صحافي: "سأقدم هذا الخميس استقالتي واستقالة هذه الحكومة إلى الرئيس".



وقال كارينش، على تويتر، إن شركاءه في الحكومة هم من دفعوه لاتخاذ هذا القرار بسبب "عرقلتهم سير العمل الذي يرمي إلى تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي".



وفاز حزب الوحدة الجديدة، الذي يرأسه كارينش وينتمي لتيار يمين الوسط، في الانتخابات العامة التي أجريت في أكتوبر الماضي بعد حصوله على 26 مقعداً من أصل 100 مقعد في برلمان منقسم بين 7 أحزاب.



وتوترت العلاقات بين كارينش وأحزاب في الحكومة الائتلافية بعدما أخفقوا في الاستقرار على مرشح واحد لخوض الانتخابات رئاسية المقررة في مايو.