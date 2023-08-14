رئيس مياه سوهاج يستعرض موقف ترشيد الطاقة الكهربائية بمحطات مياه الشرب

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اجتماع موسع ضم مستشارى الشركة ورؤساء القطاعات والمناطق والأفرع والمديرى العموم لاستعراض نتائج لجنة محاكاة متابعة تطبيق اشتراطات الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك الربع سنوية.. صرح بذلك محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وقال إنه تم أيضا استعراض موقف ترشيد الطاقة الكهربائية وأعمال المراجعة الشاملة لكفاءة استهلاك الطاقة بجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى ودور فرق ترشيد الاستهلاك للمساهمة في رفع كفاءة الأداء وزيادة الانتاج وترشيد الطاقة.

ومن جانبها أوضحت إنجى جمال، مدير ادارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية، أنه على هامش الاجتماع تم تكريم عدد 60 من أبناء العاملين المتميزين فى مراحل التعليم الاساسى والجامعى وكذلك العاملين الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تكريم المحصلين الذين حققوا نسبة تحصيل 100% خلال العام المالى 2023/2022 وكذلك فرق متابعة أعمال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وفرقة الطوارئ لدورهم فى تحقيق التوازن المالى وترشيد النفقات ورفع كفاءة الأداء وتحقيق التنمية المستدامة.