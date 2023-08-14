رئيس الوزراء النيبالي يجري تعديلا وزاريا في حكومته للمرة الحادية عشرة

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أجرى رئيس الوزراء النيبالي بوشبا كامال داهال، تعديلا وزاريا جديدا في حكومته، وذلك للمرة الحادية عشرة خلال فترة قصيرة تقل عن العام الواحد.



وذكر مكتب رئيس الوزراء النيبالي - في بيان بخصوص هذا الشأن - أن رئيس الوزراء عين أنيتا ديفى شاه وزيرة للشئون الفيدرالية والإدارة العامة، وأنها ستحل في هذا المنصب محل "أمان لال مودي" الذي ينتمي للمركز الماوي، موضحا أنها أدت اليوم الاثنين، اليمين القانونية كوزيرة للشئون الفيدرالية.



يذكر أن "داهال" تم تعيينه رئيسا للوزراء يوم 25 ديسمبر عام 2022، وأجرى منذ هذا التاريخ ، تعديلات وزارية بحكومته عشر مرات خلال فترة ثمانية أشهر فقط بعد توليه السلطة.