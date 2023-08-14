وأضاف ممثل خدمات الطوارئ - وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية - أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، ونتيجة لهجوم شنته وحدات مجموعة دنيبر القتالية، تم تدمير خمسة قوارب، وتحييد 25 جنديا أوكرانيا قرب جزيرة بورشوفوي"، مشيرا إلى أنه تم تدمير مدفع هاوتزر دمن طراز (دي-30) وذخائره في منطقة كاخوفكا.

وفي المقابل، نددت أوكرانيا بإجراءات روسيا التي وصفتها بـ"الاستفزازية"، وذلك بعد يوم من إطلاق سفينة حربية روسية طلقات تحذيرية على سفينة شحن في البحر الأسود.

وقالت الخارجية الأوكرانية "إن روسيا انتهكت القانون الدولي وشكلت خطرا على الشحن والملاحة"، مشيرة إلى أن السفينة كانت متجهة نحو ميناء إسماعيل الأوكراني.. ودعت الأسرة الدولية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمنع الأعمال الروسية التي تعرقل المرور السلمي للسفن في البحر الأسود، على حد قولها.

ومن ناحية أخري، أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأنه خلال الأسبوع الماضي، استمر القتال على الضفة الشرقية التي تحتلها روسيا في مصب نهر دنيبرو، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن بعض هذه العمليات استفادت من تناوب القوات الروسية المحلية، وسط ملاحظات باستمرار المناوشات للسيطرة على الجزر الصغيرة في مصب دنيبرو.

وأضافت الوزارة، في تحديث استخباراتي نشرته على موقع التدوينات القصيرة "إكس" (تويتر سابقا)، أن القادة الروس يواجهون معضلة سواء لتعزيز هذه المنطقة أو نشر قوات في مناطق العمليات الرئيسية للهجوم المضاد في أوكرانيا، نحو الشرق.

وبدورها، أفادت المخابرات البريطانية بأن الاتحاد الروسي لم يعد يمول على الأرجح جماعة "فاجنر" العسكرية الخاصة.