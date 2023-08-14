تفكيك عبوة ناسفة بدائية الصنع في الجانب الهندي من إقليم كشمير

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تمكنت قوات الأمن الهندية من تفكيك عبوة ناسفة بدائية الصنع في مقاطعة "بارامولا" في "جامو وكشمير"، الشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.



وقالت قوات الأمن، حسبما ذكرت قناة "إن دي في" الهندية، إن فريقا من الجيش والشرطة كان يقوم بدورية أمنية عندما عثروا على العبوة الناسفة داخل حقيبة بالقرب من كلية في المقاطعة بعد ظهر اليوم الإثنين، مضيفة أنه تم استدعاء فريق تفكيك المتفجرات إلى المنطقة حيث تم تفكيك العبوة الناسفة دون أن تتسبب في حدوث أي أضرار.



ويأتي الحادث قبل يوم من احتفال الهند بعيد استقلالها الموافق 15 من شهر أغسطس الجاري.