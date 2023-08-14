اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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تعيين رئيس جديد لوكالة تثمين الموارد النفطية الجزائرية

الإثنين، 14 أغسطس 2023 04:00 ص
تعيين رئيس جديد لوكالة تثمين الموارد النفطية الجزائرية البرلمان الجزائري - أرشيفية
أ ش أ

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شهدت الجزائر، مساء الأحد، تعيين رئيس جديد لوكالتها الخاصة بتثمين الموارد النفطية، والتي تتولى مهام البحث والتنقيب والاستغلال الأمثل للمحروقات والمناجم.

وأشرف وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، على مراسم تنصيب الرئيس الجديد للوكالة الجزائرية لتثمين موارد النفط بلجهام مراد، بحضور عدد من القيادات الجزائرية العاملة في قطاع النفط والغاز.

كما وجه الوزير الجزائري، رئيس الوكالة الجديد بالعمل على تضافر الجهود لتعزيز أنشطة البحث عن المحروقات واستغلالها، والاستمرار في الديناميكية التي يعرفها القطاع، خاصة بعد صدور قانون المحروقات الجديد.

 


وكالة تثمين الموارد النفطية الجزائرية

الموارد النفطية الجزائرية

الجزائر

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