تعرف على مشروعات رصف الشوارع وتطوير الكورنيش بديرمواس فى أسيوط

وأشار إلى تواجد جهاز الإشراف بموقع التنفيذ لمتابعة الالتزام بمواد البناء المقررة والاشتراطات والمواصفات الفنية، مؤكدا أن هناك العديد من المشروعات التي ستحظى بها مدينة ديرمواس في الفترة المقبلة، حيث تم إدراج 62 شارع بمدينة ديرمواس بخطة الرصف للعام المالي 2023/2024 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع كافة قطاعات المرافق والبنية التحتية لإنهاء كافة أعمال المرافق قبل بدء أعمال الرصف لتلك الشوارع المدرجة في الخطة.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتطوير مداخل ومخارج المدن لإضفاء الطابع الجمالي للمحافظة والمتابعة الميدانية المستمرة لمواقع تنفيذ المشروعات والعمل على تذليل العقبات أولا بأول لإنجازها بالاشتراطات المعتمدة ووفقا للجدول الزمنى المحدد لها .







تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس بمحافظة المنيا، أعمال الإنشاءات لتطوير كورنيش ديرمواس على ترعة الإبراهيمية طريق مصر أسيوط الزراعي أمام مدينة ديرمواس، مؤكدا تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن لتوفير مكان للتنزه لأبناء ديرمواس.