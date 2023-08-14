تعرف على جهود وزارة الداخلية لضبط وملاحقة مرتكبى جرائم السرقة

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية، من ضبط (شخصين) لسرقتهما (2 قطعة سلاح نارى "مرخصة" – 3 طبنجات صوت – عدد من الطلقات - مشغولات ذهبية – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية " – كمية من المتعلقات الشخصية والأجهزة والمقتنيات) من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة "بأسلوب التسلق" ، وأضاف أحدهما بقيامه بالتصرف فى المشغولات الذهبية بالبيع لدى عميله سيئ النية (مالك محل ذهب - كائن بدائرة قسم المرج) "أمكن ضبطه" وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها.

وكذلك تم ضبط (سائق ، وزوجته) لقيامهما بسرقة (مبلغ مالى – هاتف محمول – بطاقة بنكية) من مسكن أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالإكراه باستخدام سلاح أبيض، وكذا سحب مبلغ مالى من حساب المجنى باستخدام البطاقة المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بارتكاب السرقة .

كما تم ضبط ( 4 أشخاص) لسرقتهم دراجة نارية ملك أحد المواطنين حال توقفها أمام العقار محل سكنه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهم (مبلغ مالى - سلاح أبيض – آداة حديدية) ، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية باستخدام الآداة الحديدية المضبوطة بحوزتهم ، وبتطوير مناقشتهم أقروا بارتكاب واقعتين سرقة (2) دراجة نارية بذات الأسلوب والتصرف فيها لدى (شخصان "سيئى النية") "أمكن ضبطهما" ، وبحوزتهما (الدراجات النارية المستولى عليها) ، وبمواجهتهما بأقوال المتهمين أيداها.

وضبط (سيدة – لها معلومات جنائية) لسرقتها حافظة نقود بداخلها (مبلغ مالى - متعلقات شخصية) من (إحدى السيدات) حال استقلالهما سيارة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الأميرية ، و بمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة وأضافت بإرتكاب ( 10 ) وقائع أخرى بأسلوب "النشل"، و تم بإرشادها ضبط (مبلغ مالى – قطعتين مصوغات ذهبية وفضة – 11 بطاقة رقم قومى من متحصلات وقائع السرقـــة).

كما تم ضبط (شخصين – مقيمان بدائرة قسمى شرطة التبين و 15 مايو) لقيامهما بسرقــة (جهاز كمبيوتــر بمشتملاتــه) من داخل مكتبه بدائرة قسم شرطة التبين ، وبمواجهتهمــا إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الباب" ، وبتطوير مناقشتهمــــا أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب ، وأضافا بإرتكاب واقعة سرقة آخرى ، وتم بإرشادهمــــا ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكن أحدهما.

وضبط (أحد اشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية - له معلومات جنائية) لقيامه بإرتكاب (4) وقائع سرقة بطاريات سيارات بأسلوب "الفك" ، وبحوزته (بطارية سيارة مجهولة المصدر - أدوات "فك وتركيب") .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الوقائع المشار إليها ، بإستخدام الأدوات حيازته ، كما تم بإرشاده ضبط كافة البطاريات المستولى عليها بمسكنه.

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، وبحوزته (4 عدادات مياه "مجهولة المصدر" - فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار – مفتاح حديدى)، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من أسفل إحدى عقارات بدائرة القسم بأسلوب "الفك" باستخدام المفتاح المضبوط بحوزته ، وبتطوير مناقشته أقر بإرتكاب عدد (15) واقعة سرقة عداد مياه بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النية " (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم حلوان – له معلومات جنائية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.