تطوير حديقة الكفراوى بمدينة العاشر من رمضان.. اعرف التفاصيل

الشرقية فتحية الديب

كشف المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، عن خطة تطوير حديقة الكفراوي والتي تعد متنفسا هاما جدًا للبسطاء من سكان المدينة.

وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه يجرى الأن أعمال تطوير المسطحات الخضراء، والنافورة الداخلية بالحديقة، وصيانة الكافيتريا ودورات المياة للحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للحديقة.

وأضاف منيع، أنه سوف يتم توفير مناطق ومساحات للأنشطة المختلفة مثل" محال تجارية، مطاعم، قاعة أفراح وغيرها من الأنشطة ذات العائد الاستثماري لخدمة رواد الحديقة وزائريها.

وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن الحديقة بها مساحات كبيرة جدا غير مستغله ومن حق أي مستثمر التقديم على المساحات الغير مستغلة من خلال الجهاز لاستخدامها في مشروعات استثمارية.

كما يتم توفير بعض الأنشطة ذات العائد الاستثماري للحديقة مثل " قاعات أفراح، مطاعم، محال تجارية ملاهي" لاستغلال الأماكن الكبيرة الخالية بالحديقة من خلال مستثمرين، مشيرا من حق أي مستثمر التقديم على للحصول على مكان لاستغلاله.

حديقة الكفراوي (3)



حديقة الكفراوي (4)