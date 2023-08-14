تحصين 367 ألفا و727 رأس ماشية بالشرقية للوقاية من الأمراض الوبائية

أعلنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه خلال الشهر الأول من انطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين، نجحت في تحصين367 ألف و727 رأس ماشية للوقاية من مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ويرقم ويسجل 6705 رأس ماشية.

وأوضح الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في 15 يوليو الماضي، قامت المديرية عن طريق 180 لجنة خلال الـ 4 أسابيع الماضية من الحملة بتحصين 376 ألف و 727 رأس ماشية مابين تحصين 190 ألف و 118رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و 186 ألف و 609 ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 6705 رأس ماشية ، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتم عقد 3180 دوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة

وتيسيراً على المواطنين أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها .