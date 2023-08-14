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تحسن الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الإثنين، 14 أغسطس 2023 08:00 ص
تحسن الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين استمرار التحسن فى الأحوال الجوية ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء ، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين، القاهرة العظمى 33  درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 27 درجة   .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.


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