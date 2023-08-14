تحرير 263 محضر إشغال فى حملات مكبرة بـ 3 مراكز بالمنيا



وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بتحرير 25 محضرا متنوعا خلال حملة على شوارع المدينة وذلك لرفع الإشغالات و تيسير حركة السير أمام المواطنين .



وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى من تحرير 231 محضرا خلال حملات مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة بمحيط شوارع ( سيف باشا، المأمون، الإدارة التعليمية، العرفانى، تونى بك) بحى شمال ملوى ، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



وفى مركز ومدينة المنيا، تم تحرير 7 محاضر إشغال طريق خلال حملة لرفع الإشغالات من الطريق العام ولعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاه فى وضع اشغالات و توفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية .

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المدن ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.