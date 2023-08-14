تحديد مواعيد اختبارات كابيتانو مصر بالقاهرة نظرا للإقبال الكبير (إنفوجراف)

حدد مسئولو برنامج كابيتانو مصر مواعيد الاختبارات فى محافظة القاهرة وذلك نظرا للإقبال غير المسبوق فى الاختبارات بالمحافظات الأخرى وحضور أعداد كبيرة من غير المسجلين على الموقع الإلكترونى من مختلف محافظات الجمهورية، وحرصا على سلامة الجميع ومنح الفرصة لكل المتقدمين بكل نزاهة وحيادية، تقرر إجراء اختبارات برنامج كابيتانو مصر فى محافظة القاهرة الكبرى على النحو التالى :

- الثلاثاء 15 أغسطس للمتقدمين من مواليد يناير، فبراير، مارس 2009 فى نادى الشمس بالقاهرة ومركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

- الأربعاء 16 أغسطس للمتقدمين من مواليد أبريل، مايو، يونيو 2009 فى فى نادى الشمس بالقاهرة ومركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

- الخميس 17 أغسطس للمتقدمين من مواليد يوليو، اغسطس، سبتمبر 2009 فى نادى الشمس بالقاهرة ومركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

- السبت 19 أغسطس للمتقدمين من مواليد اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 2009 فى نادى الشمس بالقاهرة ومركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

- الاثنين 21 اغسطس فى ستاد بنها الرياضى للمتقدمين من محافظة القليوبية.

تعليمات للاعبين وأسرهم :

- تجرى الاختبارات من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء.

- لن يسمح بدخول ملعب الاختبارات غير لمواليد 2009 فقط.

- لن يسمح بدخول ملعب الاختبارات إلا بصورة شهادة الميلاد.

- يسمح لكل متقدم للاختبارات باصطحاب فرد واحد فقط من أسرته منعا للتزاحم.