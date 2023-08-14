اليوم السابع
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تجديد حبس لص إطارات السيارات فى الأميرية 15 يوما.. ارتكب 3 جرائم سابقة

الإثنين، 14 أغسطس 2023 09:31 ص
تجديد حبس لص إطارات السيارات فى الأميرية 15 يوما.. ارتكب 3 جرائم سابقة كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة إطارات السيارات فى منطقة الأميرية، حيث طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

ونجحت الجهود بناءً على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال شروعه فى سرقة إطار إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة الأميرية عن طرق كسر زجاج السيارة، وبمواجهته إعترف بارتكاب عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفه فى المسروقات لدى (عميله سيئ النية "له معلومات جنائية") تم ضبطه، وبحوزته ( بعض من أجزاء السيارات)، وبمواجهته أيد ما سبق، وأضاف بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعه سرقة.

 

 


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