تايمز للتطوير توقع مع شداد جروب للمقاولات لتسريع وتيرة الإنشاءات في مشروع استر بالمربع الذهبي

في إطار خطة شركة تايمز للتطوير لتقديم منتجات عقارية متميزة وقادرة علي المنافسة محليًا واقليميًا، أعلنت الشركة عن توقيع عقد شراكة مع شركة شداد جروب للمقاولات والتي تعد واحدة من اكبر الشركات اللبنانية المتخصصة في مجال تشييد وبناء المشروعات العقارية الضخمة بالعديد من الدول بمنطقة الشرق الأوسط واوروبا، وذلك لبدأ الأعمال الخرسانية للمرحلة الأولي من مشروع استر والذي تقوم تايمز بتطويره بالمربع الذهبي بمنطقة القاهرة الجديدة، والذي يقام علي مساحة 35 فدان بواحد من أكثر المناطق الحيوية بالقاهرة الجديدة ، وتسعي شركة تايمز للتطوير العمراني من خلال الشراكة مع شركة شداد للمقاولات إلى تسريع وتيرة الاعمال الإنشائية بمشروع "استر" للالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه للانتهاء من أعمال المرحلة الأولي في الموعد المحدد، معتمدين علي الخبرات الكبيرة التي تمتلكها شركة شداد للمقاولات ولتنفيذ المشروع بأعلى قدر من الجودة والكفاءة خاصة وأن المشروع يعد من أهم مشروعات القاهرة الجديدة نظرا لموقعة الاستراتيجي .

وقد أكد مهندس رامي عطا الله مدير مشروعات شركة تايمز للتطوير أن المشروع سكنى متكامل يقع بأكثر الاماكن تميزا بالقاهرة الجديدة على مساحة 35 فدان بإجمالى استثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه، بعدد من الخدمات الجديدة والمتفردة في هذه المنطقة الجاذبة عبر رؤية واستراتيجية متكاملة نستهدف من خلالها توسيع حجم أعمال الشركة وتعزيز تواجدها بالسوق العقاري المصري خلال الفترة القادمة لتقديم قيمة مضافة للسوق العقاري المصري ، وطرح رؤية جديدة فى عالم التطوير العقاري تعتمد علي الاستدامة بالإضافة إلي تصميمات جديدة مختلفة تعتمد علي الرفاهية والفخامة ، وقمنا بضخ 250 مليون جنية كمرحلة اولي في أعمال الهياكل الخرسانية لتسريع وتيرة العمل، و المشروع الجديد يأتي ضمن سلسلة من المشروعات تنوي الشركة إطلاقها العام المقبل في القاهرة الجديدة حيث بدأت الشركة عمل سلسلة من التعاقدات مع كبريات المكاتب الاستشارية في مصر والشرق الأوسط وذلك لتنفيذ رؤية الشركة في وضع تصميمات بأفكار مختلفة تتماشي مع ما تخطط له في لتلبية مطالب العملاء.

وأضاف مهندس رامي عطا الله مدير مشروعات شركة تايمز للتطوير تعد واحدة من الشركات التي تسعي دائما لتقديم منتج جيد ومتميز لكسب ثقة العميل وهو ما جعلنا نتعاقد مع شركة شداد جروب للمقاولات وهي واحدة من كبريات شركات المقاولات في الشرق الأوسط ، ولديها خبرات متنوعة للعمل في السوق العربي وتوافقت بيننا الرؤي على هدف واحد وهو تقديم منتج متميز يناسب احتياجات العملاء ، واختيار إسناد أعمال المقاولات بمشروع «استر» لشركة شداد جروب للمقاولات جاء لتوافقها مع المعايير التي تضعها شركة تايمز للتطوير في اختيار شركات المقاولات والتي اهمها خبرة الشركة، سابقة أعمالها، وضمان تنفيذها المشروع وفقًا للمقاييس العالمية مع التزامها بجدول التنفيذ ومواعيد تسليم العملاء، لأننا نقدم مشروع متكامل نقدم من خلاله تجربة متميزة بالقاهرة الجديدة، والمشروع عبارة عن مشروع سكني بنسبة بنائية تصل لحوالي 15% من المساحة الكلية بجانب وجود كلاب هاوس ومنطقة تجارية متميزة لخدمة المشروع، ونحن ملتزمين بكل بمعايير الاستدامة والتطوير المتنامي، والمشروع الجديد يضم وحدات سكنية بمساحات متنوعة ووحدات أداريه وتجارية بمساحات مختلفة تناسب الجميع من حيث التصميمات والأسعار، بجانب أننا بدأنا سلسلة من التعاقدات المتميزة مع عدد من الشركات الكبرى سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، هناك العديد من الأعمال الأخرى التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة وسيتم الإعلان عنها في وقتها، خاصة وأن الشركة تسعي جاهدة للتوسع في مشروعاتها الفترة القادمة

وفي النهاية اعبر عن سعادتي البالغة بتوقيع العقود مع شركة شداد جروب للمقاولات لأن شركتنا تؤمن بضرورة التعاون مع الكيانات الكبيرة، خاصة أن السوق العقاري يعيش حالة متسارعة من التطورات والمنافسة الكبيرة بين الشركات، وهو ما دفعنا للتفكير خارج الصندوق معتمدين على العديد من الرؤى المختلفة للوصول إلى ما تصبو إليه الشركة من توقيع عقود مع شركاء نجاح لديهم رؤية جديدة لنقدم قيمة مضافة كبيرة لمشروع استر ، مؤكدا أن سابقة أعمال شركة شداد جروب للمقاولات مشرفة ومتميزة فهي شركة لبنانية رائدة، تأسست عام 1971 أنشائها سعيد شداد والتي بنت اسما كبيرا لها من خلال ما تمتلكه من سجل حافل فى أعمال المقاولات للعديد من المشروعات في أوروبا والشرق الأوسط، بمعالجة كل مشروع بأحدث التقنيات المبتكرة والإدارة ذات الخبرة. بدءًا من المقاولات العامة وإدارة البناء كمحور رئيسي، توسعت الشركة بسرعة لتشمل مجموعة من الخدمات المختلفة التي تتراوح بين التطوير العقاري والهندسة والمقاولات العامة وتجارة المعدات والمصانع الجاهزة، استطاعت شداد للمقاولات أن تكون قاعدة عريضة لها من العملاء بفضل التزامها التام وما تمتلكه من كوادر خبيرة مكنتها من تقديم منتج متميز.

على الجانب الأخر عبر باتريك شداد رئيس مجلس إدارة شركة شداد للمقاولات عن سعادته البالغة بالتعاون مع شركة تايمز للتطوير العمراني

مؤكدا إنه لمن دواعي سروري أن نساهم في إنجاز جديد في مسيرة خطواتنا حيث أن التعاون مع كيان كبير مثل تايمزللتطوير واحد من أهم المشروعات بمنطقة القاهرة الجديدة هو شهادة كبيرة علي نجاحنا، وقيمة مضافة لأعمالنا في شركة شداد جروب للمقاولات، والشركة سوف تسخر كافة مجهوداتها وكل ما نملكه من إمكانيات وخبرات من أجل تقديم منتج متميز في التوقيتات المتفق عليها ، حتي يكون استر نموذجا مثاليا للكمباوندات المتكاملة التي تلبي احتياجات ومتطلبات قاطنيها، وفي الوقت نفسه تدعم مسيرة التنمية والنهضة العمرانية التي تعم كافة أرجاء مصر بالسنوات الأخيرة.

واستكمل شداد قائلا إن شركة تايمز للتطوير العمراني لديها رؤية متميزة في اختيار المكان والمنطقة وهو ما شجعنا للسعي نحو الدخول والتعاقد معها بعدما تلاقت الرؤى، لأن هدفنا الأساسي تقديم منتج عقاري مختلف ومتميز يليق باسم الشركتين معا، و"شداد جروب للمقاولات" قررت منذ دخولها مجال المقاولات أن تقدم منتجًا مختلفًا ويحقق إضافة للسوق العقاري في ظل المنافسة التي يشهدها القطاع وتم الاتفاق على الانتهاء علي كافة المواعيد.



تايمز للتطوير توقع مع شداد جروب للمقاولات لتسريع وتيرة الإنشاءات في مشروع استر بالمربع الذهبي (1)