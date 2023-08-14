انعقاد الاجتماع الـ33 لفريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الإرهاب الثلاثاء

بيشوى رمزى

يُعقد غدا الثلاثاء الاجتماع الـ33 لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية، ويستمر لـ4 أيام.

ويرأس الاجتماع، الذي ينعقد بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية والأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب)، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، العقيد أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الزهراني رئيس الفريق، وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيتم على هامش الاجتماع تنظيم ورشة عمل حول "انخراط الأفراد والكيانات في الإرهاب" وذلك تنفيذا للتوصية الصادرة عن الاجتماع الـ(32) لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة 21 - 23 فبراير 2023.

وأفادت الوزير مفوض مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية ومسؤول الأمانة الفنية لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، بأن الاجتماع سيتناول متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات السابقة في مجال مكافحة الإرهاب، ومواصلة تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية والإقليمية، وحماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات الإرهابية، بالإضافة إلى تطوير وتفعيل عمل فريق الخبراء المعني بمكافحة الإرهاب.