القافلة الطبية بأبوصوير بالإسماعيلية تستقبل 452 مواطنًا في أول أيامها

الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، القافلة الطبية المجانية في وحدة أبوصوير البلد، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة أبوصوير، وقامت القافلة الطبية بالكشف على 452 مواطن في أولى أيامها، حيث أنها بدأت اليوم الاثنين، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه أشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية في وحدة أبوصوير البلد تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، الجلدية وعيادة للأسنان، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال 116 مواطن بعيادة الباطنة و59 مواطن بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 12 سيدة بالإضافة إلى استقبال 122 حالة بعيادة الأطفال وفي عيادة المسالك تم استقبال 34 حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 52 حالة، بالإضافة إلى استقبال 33 سيدة بعيادة النساء كما استقبلت عيادة الأسنان 24 حالة.

على أن تستمر القافلة الطبية في وحدة أبوصوير البلد التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في استقبال المواطنين غدًا الثلاثاء؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.