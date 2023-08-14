الغضبان: إقامة محطتين لمعالجة 50 ألف طن من مياه الصرف الصناعى ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا، مع ممثلي إحدى الشركات بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لاستعراض الخطوات التنفيذية الخاصة بالعرض الخاص بإقامة محطتي معالجة صرف صناعى بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ولفيف من الأجهزة التنفيذية.

واستعرض محافظ بورسعيد التطورات التنموية التي شهدتها بورسعيد على كافة الأصعدة، خاصة في مجال إقامة محطات صرف صناعي، حيث ناقش محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي الحالي فيما يتعلق بتنفيذ المشروع ، والذي يتمثل في بناء محطتيين صرف صناعي جديدة في غضون 18 شهرًا و ستقوم إحدى الشركات، بدمج أفضل الأنظمة المتاحة مع التكنولوجيا الخاصة بها الحاصلة على براءة اختراع والتي تم تطويرها في المملكة المتحدة، وسيخلق المشروع عددًا من الوظائف الهندسية عالية الجودة على الساحل الشمالي لمصر، وستكون المنشآت الجديدة قادرة على معالجة ما يصل إلى 50 ألف طن من مياه الصرف الصناعي يوميًا، والتي ستحمي أيضًا بحيرة المنزلة .

وقال اللواء عادل الغضبان، إن الإمكانات الاقتصادية لبورسعيد هائلة، لكن النمو الصناعي يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع حماية البيئة، " ولفت المحافظ أنه يمر أكثر من 13٪ من التجارة العالمية عبر القناة التي يبلغ طولها 120 ميلاً، وأصبحت بورسعيد قوة اقتصادية على البحر المتوسط.

وأكد ممثلي الشركة، سعادتهم بالتعاون في مشروع بهذه الإمكانات المذهلة على مدى العقود المقبلة متمنيين توقيع العقود في أقرب فرصة ممكنة للبدء في تنفيذ المشروع ، والذي يعود بفائدة كبيرة على الجانبين في عدد من المجالات.