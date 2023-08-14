اليوم السابع
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الطب البيطرى بكفر الشيخ يضبط 650 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الإثنين، 14 أغسطس 2023 12:05 ص
الطب البيطرى بكفر الشيخ يضبط 650 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى الدكتور محمد بشار مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه تم ضبط 650 كيلو لحوم وأسماك متنوعة في عدد من الحملات بعدد من مراكز المحافظة، وجرى التحفظ على المضبوطات، ضمن الحملات التي وجه بها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف بشار، وتنوعت المضبوطات ما بين لحوم مذبوحة خارج السلخانة، ولحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، إضافة لضبط 400 كيلو أسماك مملحة ومثلجة غير صالحة للاستخدام الآدمي، مشيراً أنه جرى تحرير محاضر بالمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


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