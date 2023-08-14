الصليب الأحمر: تمكين مئات السودانيين الفارين إلى تشاد من التواصل مع عائلاتهم

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ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها نجحت، بالتعاون مع الصليب الأحمر التشادي في تمكين ما يصل إلى 558 لاجئا سودانيا في تشاد، ممن انقطعت عنهم أخبار عائلاتهم، من استعادة الاتصال بهم، مشيرة إلى أنها يسرت إجراء أكثر من 1500 مكالمة هاتفية حقق أكثر من ثلثها نتائج إيجابية وذلك منذ بداية يوليو الماضي.



وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر - في بيان اليوم الاثنين أنه من بين هذه النتائج تمكن عشرات الجرحى المصابين بطلقات نارية من الاتصال بعائلاتهم، كما أجرى أشخاص مرضى موجودون في مرافق صحية في تشاد ما مجموعه 56 مكالمة هاتفية، بينما سجلت فرق الصليب الأحمر أكثر من عشرين قاصرا غير مصحوبين بذويهم من أجل تيسير عملية البحث عن أقاربهم.



وأشار البيان إلى أنه مع استمرار أعمال العنف في دارفور، فإن عدد الأشخاص المفقودين قد يرتفع في الأسابيع المقبلة؛ نظرا لعمليات النزوح الكبيرة، مضيفة أنه على الرغم من أن حوالى 37 % من المكالمات الهاتفية التي أجريت حتى الآن قد حققت نتائج إيجابية، إلا أن هناك آلاف العائلات لا تزال لم تتلق أي أخبار عن مصير أقاربهم المفقودين، خاصة وأن أغلبية النازحين في تشاد هم من النساء والأطفال الذين لم يتلقوا أي أخبار عن أقاربهم.



وأكد أن الاتصال يظل تحديا كبيرا في الوضع الحالي في السودان، حيث وسائل الاتصال لاتزال غير مستقرة وهو ما يعقد الاتصالات مع دارفور، مشيرا إلى أن نقص الموارد المالية لدى العائلات النازحة والفيضانات الناجمة عن موسم الأمطار يحدان من إمكانات البحث.



ودعت اللجنة الجهات المانحة إلى تقديم الدعم، خاصة في ظل زيادة الاحتياجات الإنسانية في شرق تشاد والسودان ومحدودية الموارد المتاحة.