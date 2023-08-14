اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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السلطات الإسرائيلية تخلى بؤرة استيطانية "غير شرعية" شرق رام الله

الإثنين، 14 أغسطس 2023 09:52 ص
السلطات الإسرائيلية تخلى بؤرة استيطانية "غير شرعية" شرق رام الله مستوطنات - صورة أرشيفية
وكالات

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عملت القوات الأمنية الإسرائيلية صباح الاثنين، على إخلاء بؤرة استيطانية "غير شرعية" شرق رام الله، بالضفة الغربية.

وحسب موقع روسيا اليوم، فقد "قامت القوات الأمنية بتطهير بؤرة استيطانية غير شرعية قرب مستوطنة كوخاف هشار شرق رام الله، وأخلت الإدارة المدنية والشرطة عدة مبان أقيمت بشكل غير قانوني في البؤرة الاستيطانية المعروفة بـ"حَبديم".

وقال مسؤولون أمنيون إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافق بنفسه على عملية تدمير المباني.

ودمرت القوات الإسرائيلية، 5 مبان من أصل حوالي 20 مبنى أقيم في البؤرة الاستيطانية المذكورة، والتي تم بناؤها على أراض فلسطينية خاصة أو على أراضي دولة بدون تصريح.

 


السلطات الإسرائيلية

رام الله

فلسطين

الضفة الغربية



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