السفارة الكورية لدى طوكيو تتلقى تهديدا عبر البريد الإلكتروني بتفجير قنبلة

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أفادت سفارة كوريا الجنوبية لدى طوكيو، اليوم الاثنين، بأنها تلقت رسالة بريد إلكتروني تهدد بتفجير مبنى السفارة، مشيرة إلى أن الشرطة اليابانية قررت تكثيف الإجراءات الأمنية حول المنطقة عقب الإخطار بخطاب التهديد، الذي أُرسل الأسبوع الماضي من حساب يحمل اسم "سوما واتارو"، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ78 ليوم التحرير في 15 أغسطس الجاري.



وأوضحت السفارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أنها تدرس إمكانية أن تكون الرسالة تهديدًا كاذبًا، مطالبة الشرطة اليابانية بتوفير إجراءات أمنية معززة لمدة شهر تقريبًا.



وفي الوقت نفسه، تحقق سلطات الشرطة الكورية بسول في سلسلة من رسائل بريد إلكتروني تم إرسالها من اليابان في الأسابيع الأخيرة تضم تهديدات بتفجير قنابل، حيث تلقى مسؤولون في حكومة سول في 7 أغسطس الجاري بريدا إلكترونيا يهدد بتفجير عبوة ناسفة وسط العاصمة إذا لم يُقتل زعيم الحزب الديمقراطي "لي جيه- ميونج"، كما تم الإبلاغ بعد يومين برسالة بريد إلكتروني أخرى تهدد بتفجير المتحف الوطني الكوري والسفارة اليابانية وبرج "جبل نام" بسول ومدرسة يابانية.



وأمس الأحد، تم إرسال رسالة بريد إلكتروني تفيد بزرع قنابل عالية القوة في مبنى بلدية سول من حساب ياباني إلى وسائل الإعلام المحلية.