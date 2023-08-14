اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 أغسطس 2023 07:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

الداخلية تكشف ملابسات منشور يفيد تضرر سيدة من قائد سيارة عرض حياتها للخطر

الإثنين، 14 أغسطس 2023 06:06 م
الداخلية تكشف ملابسات منشور يفيد تضرر سيدة من قائد سيارة عرض حياتها للخطر حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".. متضمناً تضرر سيدة من قيام قائد إحدى السيارات الملاكى بمضايقتها أثناء قيادتها سيارتها بطريق "القاهرة /الإسكندرية الصحراوى"، وتعقبها معرضاً حياتها للخطر، فضلاً عن تلاعبه باللوحات المعدنية الخاصة بسيارته.

وبسؤال الشاكية مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة، أيدت مضمون المنشور، أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه "أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس"، وكذا السيارة المستخدمة فى الواقعة والتى تبين تلاعبه بلوحاتها المعدنية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتحفظ على السيارة.

 

 


سياره

مضايقه سيده

الطريق الصحراوي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة