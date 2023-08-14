الحرس الوطنى التونسى: إنقاذ 23 شخص من الغرق قبالة سواحل صفاقس

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أنقذت وحدات الحرس البحري بصفاقس 23 شخصًا وانتشلت 11 جثة لمهاجرين غير شرعيين تعرض مركبهم للغرق، اليوم الإثنين، قبالة سواحل سيدي منصور بصفاقس.



وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية "صفاقس 1" ووكيل الجمهورية بها، فوزي المصمودي، وفقا لما ذكرته التلفزة التونسية، إن المركب كان يقل على متنه 35 مجتازًا من بينهم نساء وأطفال أغلبهم تونسيون، إضافة إلى وجود عدد من مواطني إفريقيا جنوب الصحراء، وقد تعرض للغرق بعد وقت قصير من مغادرة السواحل.



وأوضح المصدر أن 7 أشخاص من ركاب القارب لا يزالون مفقودين، مشيرا إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 كشفت عن فتحها تحقيقًا بشأن الحادث.