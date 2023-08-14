التموين تقدم نصائح للمواطنين عند شراء المعدن الثمين تجنبا للغش

تداول بعض رواد السوشيال ميديا وجود سبائك وجنيهات ذهبية مقلدة بالأسواق، لذلك تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تكثيف الحملات الرقابية على أسواق الذهب للتأكد من جودة المنتجات المطروحة والتأكد من دمغ المشغولات الذهبية من خلال مصلحة الدمغة والموازين التابعة للوزارة
ونصح ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب المواطنين عند شراء الذهب أولها عدم الشراء من المحلات غير المعروفة ، والتوجه بالشراء من المحلات المرخصة، والتأكد من دمغ المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية من مصلحة الدمغة والموازين ، والحصول على فاتورة تتضمن وزن الذهب ونوع المشغولات والعيار واسم الشركة، وعن ما إذا كانت المشغولات الذهبية تتضمن " فص أو حجر " ترد عند بيع المشغولات الذهبية أم لا، مؤكدا تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من جودة المشغولات الذهبية المطروحة وفقا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تكثيف حركة الرقابة على الأسواق.
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