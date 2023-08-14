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التعليم تؤكد على جاهزية أسئلة امتحانات الثانوية العامة دور ثان

الإثنين، 14 أغسطس 2023 10:23 ص
التعليم تؤكد على جاهزية أسئلة امتحانات الثانوية العامة دور ثان وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة دور ثان جاهزة، وتم الانتهاء من طباعة أوراق أسئلة الامتحانات، استعداداً لتوزيعها علي مراكز توزيع الأسئلة بالمحافظات استعداداً لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة الأسبوع المقبل.
 
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة عدد الطلاب الباقين للدور الثاني، وصل إلى 118 ألفا و605 طلاب وطالبات، مؤكدة أن مدة امتحانات الدور الثانى 10 أيام فعلية، وتعقد الاختبارات بشكل يومى دون فواصل زمنية بين المواد وبعضها.
 
وقالت الوزارة، إن الاختبارات تنطلق الامتحانات يوم 19 أغسطس الجارى، بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والاثنين 21 أغسطس الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 22 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 23 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 27 أغسطس الديناميكا والاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع والثلاثاء 29 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة دور ثان

اخبار مصر



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