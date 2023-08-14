وحذر البيان الختامى - بحسب قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الاثنين، من الفتاوى الدينية الشاذة، داعيا إلى تحصين النشء لحماية المجتمعات من الإلحاد والانحلال، والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات تشويه الإسلام.

وانطلقت أعمال المؤتمر الإسلامي الدولي "التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها.. تواصل وتكامل" أمس الأحد، وتنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة، بمشاركة 150 عالمًا ومفتيًا من 85 دولة حول العالم، لتعزيز الوحدة الإسلامية بين المسلمين ومحاربة الأفكار المتطرفة.