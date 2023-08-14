اليوم السابع
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البيئة: تسهيل إجراءات الموافقات البيئية لمشروعات محطات تقوية المحمول

الإثنين، 14 أغسطس 2023 01:00 ص
البيئة: تسهيل إجراءات الموافقات البيئية لمشروعات محطات تقوية المحمول شبكات المحمول ارشيفية
كتبت منال العيسوى

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أعلنت وزارة البيئة تسهيل إجراءات الموافقات البيئية لمشروعات الاتصالات الخاصة بمحطات تقوية المحمول، حيث إنه تم تشكيل مجموعة عمل من ممثلي وزارة البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والسكان، لتختص باتخاذ إجراءات التقييم البيئي لمحطات التقوية.
 
وأوضح تقرير صادر عن وزارة البيئة، أنه تم تعديل البروتوكول الخاص بمحطات تقوية المحمول، الذى تم توقيعه خلال عام 2005 ، ليتواكب التعديل مع مع تطور التقنيات والإجراءات البيئية المناسبة، كما تم تعديل نموذج التقييم البيئي الخاص بها، بالإضافة الى تسهيل حصول المشروعات على الرخصة الذهبية.
 
وفى سياق متصل ، اكدت البيئة انه تم تسهيل إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، في ضوء قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 391 والخاص بتيسيرات تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية واستخراج التراخيص، فقد قامت وزارة البيئة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتنفيذ ما،واتخاذ إجراءات الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتيسير تداول الدراسات والمستندات بطريقة إلكترونية وسرعة دراستها بجهاز شئون البيئة لحين ورودها بشكل مستندي من الهيئة.
 
جدير بالذكر الى انه تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ.

البيئة

الاشتراطات البيئية

الرخصة الذهبية

الموافقات البيئية

محطات المحمول



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