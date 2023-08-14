الأنشطة الصيفية في المدارس تشهد حضورا طلابيا كبيرا بكفر الشيخ.. صور

تشهد مدارس محافظة كفر الشيخ، الأنشطة الصيفية فى كافة المجالات، منها الموسيقية، والتربية الفنية، والمسرح، والصحافة، والموهوبين، وفق خطة العمل الأنشطة التربوية المختلفة خلال فترة الإجازة، واستثمار طاقة الطلاب فى شتى المجالات، وجرى عقد ورش عمل متنوعة فى كل نشاط من الأنشطة، ويمارس الطلاب الانشطة المتعددة منها الرسم، وتشكيل المجسمات، إضافة لورش عمل للاقتصاد المنزلى، وغيرهم من الأنشطة، بحضور كبير من الطلاب والطالبات والأطفال، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بممارسة الطلاب للأنشطة الصيفية بالمدارس، مؤكداً أن المدارس تشهد تفعيل الأنشطة المتعددة بالمدارس، ويستطيع الطالب التفاعل مع النشاط الذى يناسبه بشكل أكبر، إضافة للاهتمام بالطلاب الموهوبين، وصقل مواهبهم، مؤكداً أننا نجحنا فى تفعيل دور مركز الابداع والموهوبين، لرفع مستوى الطلاب الفنى والمهارى والإبداعى.